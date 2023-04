El Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica se robará las miradas de la Fecha 12 del Campeonato Nacional 2023, cuando ambas escuadras midan fuerzas en el Estadio Ester Roa de Concepción.

La U llega en buen pie al partido frente a la UC y tiene la inmejorable chance -en caso de que se den otros resultados- de incluso terminar esta fecha como el único y exclusivo puntero del torneo nacional.

Pero, ¿es Universidad de Chile candidata al título si derrota a la UC en el Clásico Universitario? Esa pregunta fue la que respondió el mítico relator estrella de TNT Sports, Alejandro Lorca, en conversación con Bolavip Chile.

Lorca no ve un clásico decidor para las aspiraciones azules. | Foto: Photosport

“Yo soy más cauto y creo que le falta mucho. El término de esta rueda es decidor para la U, después juega con Coquimbo, Cobresal y Ñublense. Si termina la primera rueda encumbrada en los primeros lugares y con la misma solidez numérica -porque futbolísticamente todavía le falta más estructura- ahí se podría decir que en un campeonato irregular ha cumplido y ciertamente que es candidata”, aseguró.

Lorca no se la quiere jugar por un resultado y mucho menos por un ganador el domingo: “Yo creo que la U llega con la ventaja de los resultados; pocos goles en contra, es un clásico. No me gusta pronosticar resultados de clásicos porque son fuerzas parejas, no me animo a pronunciarme por uno o por otro”.

Azules y cruzados se verán las caras el domingo al mediodía en Concepción, donde los dirigidos por Mauricio Pellegrino quieren seguir con los abrazos, mientras los de Ariel Holan buscarán celebrar después de seis partidos oficiales sin conocer de victorias.