Universidad de Chile finalmente tendrá al futbolista que necesitaba en la mitad de cancha. Álvaro Brun se transformará en los próximos días como el nuevo refuerzo azul para esta temporada 2022 del fútbol chileno, donde durante la tarde de este miércoles arribó a nuestro país luego de regularizas su pase de movilidad que tardó su llegada a Chile.

Instancia por la cual el centrocampista habló con los medios de comunicación en su llegada al país, por la cual dio a conocer por que tardó tanto el tema de su arribo a nuestro país y las expectativas que tiene para este proceso con la camiseta bullanguera.

“Si, como lo manifiestas (llegar a la U). La verdad es que se hizo esperar por el pase de movilidad. Desde el jueves que me desvinculé de mi antiguo equipo, que por cierto le agradezco porque todo terminó en buenos términos y me despedí de la forma en que yo quería”, comenzaba destacando el centrocampista de 34 años.

Además, sobre esta misma línea expresó que “Ahora con este nuevo desafío que para mi carrera es el más importante. Sé al club que vengo y las exigencias que tiene, al hincha decirle que me voy a esforzar al máximo, que me voy a entregar el alma porque quiero dejar mi huella en este club tan grande”.

Pero eso no fue todo, debido a que también daba a conocer las experiencias que había vivido en el fútbol extranjero, a pesar de que el paso por la Universidad de Chile es el más importante de su carrera.

“No jugué toda la carrera en Uruguay, tengo dos equipos en Argentina con San Martín de Tucumán y Gimnasia de Jujuy. Jugué en Nicaragua seis meses. Es la mayor experiencia para mí porque es un club grande y uno de los grandes del continente. Me viene a tocar en mi carrera, quizás para algunos finalizándolo, pero me tengo mucha fe, me siento excelente físicamente por suerte”.

No olvidó entregar palabras para la fanaticada azul. “Le repito al hincha de la U que se quede tranquilo porque voy a dejar todo, voy a aportar mi grano de arena para conseguir los objetivos”.

Finalmente, el futbolista uruguayo aclaró que aún no ha podido conversar con Santiago Escobar. “Todavía no he podido hablar con Santiago Escobar. Vi el último partido de la U, lo pude ver, los otros solo vi los resúmenes y estoy muy contento, muy contento”.