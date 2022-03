Álvaro Brun debutó con la camiseta de la Universidad de Chile en la derrota 1-0 ante O'Higgins en el estadio Santa Laura por la cuarta jornada del Campeonato Nacional 2022. El Romántico Viajero acumula dos derrotas consecutivas y ahora deberá visitar a Colo Colo el domingo a las 12:00 en el Monumental, un partido que el volante uruguayo se toma como motivación para levantarse de la derrota ante el equipo rancagüino.

"Fue mi debut, buscamos por todos lados con errores, virtudes y no pudimos ganar. Fuimos hasta el último minuto, no tuvimos claridad y nos vamos derrotados. Hay mucho para mejorar, lo vamos a hablar, tenemos en frente un partido hermoso para dar vuelta la cara", dice en conversación con TNT Sports.

Brun tiene claro los antecedentes en el superclásico con un historial negativo de la Universidad de Chile en el Monumental que intentarán romper para volver a los triunfos en el torneo y quedar en los puestos de avanzada de la competencia.

"Me comentaron la historia, será un partido hermoso, ya sabemos cómo encararlo y podemos cortar esa racha en contra. Estamos fuertes, estamos bien, no somos un equipo anárquico, que no quiere, nos faltaron ideas, hay cosas que mejorar, queremos poner a la U lo más arriba posible", comenta.

El ex Montevideo City Torque analiza el error en el gol de Carlos Muñoz para el cuadro visitante y vuelve a rescatar la actitud futbolística de la U para intentar lograr el empate en Independencia. "Quedamos expuestos en esa jugada del gol, perdimos en la salida, pasa eso cuando intentas jugar que quedas abierto. Llegamos tarde, son errores compartidos, hay que hacerse cargo. Me voy con eso que dije que fuimos a buscar por todos lados, abriendo la cancha, tirando centros de tres cuartos, pero no pudimos".