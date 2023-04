Universidad de Chile tiene a la vista el Clásico Universitario, el que se jugará este domingo a las 12:00 en el estadio Ester Roa de Concepción y donde los azules quieren seguir con la racha positiva que los tiene apenas a un punto del líder Huachipato.

Ariel Beltramo fue uno de los refuerzos que llegaron a la U de la mano de Arturo Salah en 1992 y reconoce que desde que vistió la camiseta azul, siempre ha estado atento de lo que pasa con su ex equipo.

"Estoy siguiéndolo más o menos de cerca, así que informado y feliz de que esté arriba después de tanto tiempo. Obvio que me pone feliz, hace tiempo que no se estaba en esas posiciones. Si bien, no los estoy viendo jugar en directo, pero por lo menos informado de los resultados a través de la gente y eso me pone feliz. De acuerdo a los tiempos", indicó.

Respecto al juego que está mostrando la U, Beltramo puntualiza que "lo importante no es siempre lucir. En estos tiempos el fútbol es tan competitivo y dinámico que a lo mejor no pemite que haya tanta diferencias de goles entre un equipo y otro por el ritmo intenso de los jugadores y porque a veces no se puede mantener un resultado, pero sí lo importante es si se busca el objetivo que es ganar y estar arriba".

Ariel Beltramo le tiene confianza a la U (Archivo)

Agregando que "hay que ser lo más práctico posible, pragmático y hay veces que aunque no guste, la gente estará contenta porque el equipo está arriba, a que se si juega bien y pierde y no está en esa posición. Entonces entre las dos siempre es mejor estar arriba. Obviamente que estar arriba significa jugar bien o mejor que el rival la mayor cantidad de tiempo posible, porque nadie te regala los goles y las posiciones, hay que ganársela. En eso también tiene que haber mérito del cuerpo técnico y de los jugadores que entiende la idea".

Respecto al nivel que ha mostrado su compatriota Leandro Fernández, Ariel de los Goles cuenta que "aquí (en Argentina) había jugado en Independiente, le había ido más o menos bien y es una incertidumbre cada vez que un extranjero va a un equipo grande de otro país, porque el mayor problema es la ambientación, es el hecho de entenderse con nuevos jugadores. Uno puede jugar bien con un estuilo de juego, pero yo creo que un inteligente se puede adaptar rápido a cualquier sistema con un tiempo prudencial, no sé, seis meses por lo menos, porque para engranar en un nuevo estilo de juego, jugadores distintos y también la ambientación a un nuevo país. Si bien, Argentina y Chile son muy similares en costumbres, en modo de ser, siempre cuesta un poco".

El ex goleador también destaca lo realizado por Mauricio Pellegrino hasta el momento. "Por el hecho de que también para un entrenador es difícil adaptarse, conocer un nuevo ambiente, un nuevo medio. Le costó al principio, la gente al comienzo también lo resistía y todo resultado lleva un tiempo de período de tiempo de adaptación y creo que es también lo que terminó soportando Pellegrino ahí. Trabajar en los clubes grandes es ganar todos los fines de semana y eso es una presión extra que uno sabiendo lo que sabe no te garantiza el resultado siempre".

¿Confiado para el Clásico? Beltramo se la juega. "Sí, siempre. Mucho más cuando jugábamos nosotros era garantía, pero en estos tiempos parece que se están asemejando. Yo digo, porque en la época nuestra raramente perdíamos con los grandes, a veces con Colo Colo, pero casi nunca con el resto de los equipos que en este último decenio se ha perdido mucho más de lo que se ha ganado. Obviamente positivo por el nivel que está teniendo, por la posición que está en la tabla. No será fácil, como ningún partido, pero más esperanzado que en otros tiempos", cerró.