Quedó demostrado que a la Universidad de Chile la siguen a donde vaya, que sus hinchas son fieles y que siempre están junto a sus colores, independiente del momento deportivo en el que se encuentren.

Es por eso, que la dirigencia entendiendo que había que actuar de manera veloz, ya ha comenzado a buscar ciertas comunas que tengan estadio para albergar los partidos de la U cuando la condición de local sea la requerida. Es por ello, que ya todo apunta en específico a una.

Y es la comuna de Maipu, en específico el Estadio Santiago Bueras que sea el escenario para los duelos de la U femenina en el Campeonato Nacional que arranca este fin de semana. Todavía hay tiempo, ya que Las Leonas se estrenan como visita este domingo ante O'Higgins en el Monasterio Celeste.

CDA, Pudahuel, La Pintana, El Nacional y La Florida fueron la casa de Las Leonas el 2022 (Prensa Universidad de Chile)

Según fuentes de Bolavip al interior del municipio maipucino, muchos eran los clubes interersados y Azul Azul fue uno de los que más acción mostró con una propuesta de convenio y que es visto con mucho plus desde la sede de la comuna histórica.

Pero no todo quedaría ahí, ya que se estudia que el acuerdo no solo sería para los partidos de local de la U femenina, si no con actividades sociales en paralelo que sean en pro la comunidad de Maipú. Agregar, que el Bueras tiene una capacidad superior a los 3 mil espectadores.

El Santiago Bueras de Maipú, se alista para recibir a Las Leonas (Archivo)

ver también ANFP corrige el error en la programación del Torneo femenino

Vale mencionar, que el próximo partido de las azules será el primero en condición de local y es Coquimbo Unido el rival de turno, por lo que todo apunta que podría ser Maipú la casa de Las Leonas, a pesar que otros recintos estaban en obervación.