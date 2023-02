Santiago, Valparaíso y La Serena. Esas son las tres diferentes ciudades que han albergado a la Universidad de Chile en sus encuentros como local durante los primeros encuentros del Campeonato Nacional 2023.

Y ya se comenta que en los cotejos venideros podría ocurrir algo similar si es que en la U no pueden usar el Estadio Santa Laura, que al menos por todo este mes, permanecerá cerrado. Sumar a aquello, que ya se habla que el Elías Figueroa Brander ya fue solicitado para el partido ante Unión La Calera del 2 de marzo y que ya se piensa en el Ester Roa Rebolledo de Concepción para el clásico ante Universidad Católica de finales de abril.

No obstante y pese a la mala onda a veces de algunos alcaldes y clubes, existe una que al menos, se dispone a ayudar al cuadro laico si es que en algun momento solicitase una ayuda. Temuco, es la localidad que se mostró dispuesta a través de su club.

Roberto Tomatín Rojas, actual gerente deportivo de Deportes Temuco en conversació con Bolavip no quiso profundizar en cuales son las políticas deportivas en este caso de los universitarios, pero sí recalca que en el conjunto temuquense hacen una labor integral con los aficionados.

"Uno no se puede meter en las políticas deportivas de los clubes ni tampoco ver el rechazo o apruebo de la hinchada hacia los equipos. Nosotros tratamos de acercar al público con los equipos y tratamos de hacer una integración, yo no se como está Universidad de Chile en el ámbito en general", sostuvo Rojas.

Tomatín Rojas se mostró dispuesto a ayudar a la U si así lo deseasen (Archivo)

El ex portero señaló que todo esto radica principalmente porque su ex equipo no tiene una casa propia, pero que ellos felices reciben a la U. "Todo esto le ha pasado por una cuestión histórica de no tener estadio, ahora nosotros la podemos recibir con muy buena onda aquí en Temuco, la invitamos", manifestó de manera espontánea.

Finalmente, volvió a reiterar el tema de la política interna, pero si en Azul Azul quieren una ayuda, ellos no se la negarán. "Nosotros no conocemos la política deportiva de la U, estamos muy ajenos a ella, trabajamos en la nuestra, pero obviamente tenemos una buena relación y si ellos necesitan que nosotros les demos una mano, les vamos a dar una mano", concluyó.