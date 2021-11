Conocida la programación de las dos últimas fechas del Campeonato Nacional donde todos los equipos que pelean algo jugarán en simultaneo, hay un problema con Universidad de Chile y Audax Italiano.

En la última jornada los azules reciben a Unión La Calera, en tanto, los Itálicos harán lo propio con Curicó Unido. ¿El problema? Ambos quieren jugar en El Teniente de Rancagua como lo han hecho todo el año, sin embargo, los de la Florida reclaman que ellos tienen más derecho.

"Nosotros ya mandamos la propuesta a la delegación presidencial de la Sexta Región. Nuestra idea es jugar en Rancagua como hemos venido haciéndolo. Entendemos que hay un rote de localía con la U, tenemos contrato con el estadio El Teniente, depende de la delegación presidencial y la ANFP. Lo que creo, es que se defina lo más rápido posible. Uno de los dos tendrá que buscar otro estadio", aseguró Lorenzo Antillo, presidente del Audax en Radio Cooperativa.

El Timonel asegura que todo el año se ha privilegiado a la U con el recinto deportivo de O`Higgins, y que lo justo ahora es que ellos jueguen ahí.

"Acá se ha privilegiado todo el año por parte de la ANFP que la U juegue en Rancagua. Hemos tenido que salir en un par de ocasiones para que ellos jugaran allá. Lo más justo ahora es que a nosotros se nos deje jugar en ese estadio", argumentó.

En esa línea, el timonel audino afirma que "se nos ha pedido a nosotros que salgamos para privilegiar a la U y sería bastante injusto que se vuelva a privilegiar a ellos en desmedro de nosotros".

Para el final, Antillo hace un recordatorio. "No es que nosotros no queramos jugar en nuestro estadio o no tengamos, la municipalidad (de La Florida) ocupa el estadio como centro de vacunación", cerró.