En la Universidad de Chile siguen recordando la agónica victoria por 3-2 a Unión La Calera, resultado que salvó de manera milagrosa del descenso a la Primera B al elenco azul y que quedará en la memoria de todos los hinchas del Romántico Viajero.

Barbara Sánchez, jugadora de la Universidad de Chile Femenina, no lo pasó para nada bien en los minutos finales, al igual que los miles de forofos que veían por televisión como el equipo de sus amores se iría a jugar la División de Plata del fútbol chileno.

"La Chama" vivió a full ese trascendental compromiso con el cuadro cementero, tanto así que pensó que se iba a quedar sin trabajo en el CDA, así lo hizo saber en conversación con el programa "El Rincón de Las Leonas" del canal de Youtube Rincón del Bulla.

"Fue terrible. Vivimos de lo que es el masculino y si les va bien, a todos nos va bien. Han sido años duros. Con el 2-0 se vino la noche. Me tenía que preparar para la final y estaba llorando mal...", partió diciendo la venezolana.

Un desahogo es lo que se vivió tras los goles de Junior Fernandes | Foto: Agencia Uno

"Aunque fuéramos campeonas, se acababa el trabajo y se acababa todo. No imaginaba que un club como la U esté así. Con el gol de Junior lloré de la emoción, ni lo celebré. Me abrazaba con las personas que estaba. No podía creerlo. Cuando ganamos, me volvió el alma al cuerpo", agregó.

"Estuve cortada, decía ‘perdí mi trabajo (es funcionaria) y cuando lleguemos al CDA nos finiquitarán a todos'. Uno lo piensa así en el momento. Después salir a la calle y calarme a gente desagradable. ¡NO! No quería imaginarlo. Luego, con nuestro título, la gente olvidó un poco", cerró ante atónica mirada de cientos hinchas que veían el programa.