Universidad de Chile deberá enfrentar a Deportes Antofagasta en una nueva fecha del Campeonato Nacional y todo parece indicar que Diego López hará debutar a uno de los refuerzos más esperados por los hinchas azules: el argentino Nery Domínguez.

El héroe azul ante Unión La Calera, Bastián Tapia, aportó más detalles acerca de la llegada del ex Racing Club de Avellaneda y enfatizó que "nos suma bastante, tiene experiencia y la voz necesaria para aportarnos cosas en la cancha. La cosa es ir complementándonos bien, sabemos cuáles son nuestras debilidades y tenemos que afiatarnos".

Además, el novel central del Romántico Viajero anticipó lo que será el duelo ante Los Pumas, quienes llegan a este compromiso como colistas del torneo nacional.

"Sabemos que ellos no vienen muy bien en la tabla, pero no estamos en la posición de juzgar a ningún rival, sabemos que será un partido difícil. Ellos serán locales y se van a hacer respetar, tienen buenos jugadores, nosotros igual, sabemos que será un partido súper complicado, pero estamos con buena disposición y las ganas de ir a buscar los tres puntos", recalcó el antofagastino.

Tapia desató la euforia de los miles de hinchas que llegaron al Santa Laura | Foto: Agencia Uno

Para finalizar, recordó uno de los momentos más bonitos de su carrera: su primer gol con la camiseta de la U. "No me acuerdo mucho del gol, fue un momento de euforia. Fue mi primer gol, algo soñado y pudimos ganar los tres puntos con uno menos", reveló Tapia.

ver también Nery Domínguez tiene el ok para debutar con la camiseta de la U

"Trato de recordarlo y me acuerdo súper poco. Me acuerdo cuando la cabeceo, miro al arco y la pelota entra y empiezo a correr, a celebrar. Como no estoy acostumbrado a ahcer goles, no sabía cómo celebrarlo, pero estoy súper feliz, agradecido de Dios y de mis compañeros", concluyó.