Cachila Arias no guardó rencores y le habló maravillas de Universidad de Chile a Galíndez: "Me dijo que no me faltaría nada y me aconsejó que disfrutara"

Hernán Galíndez fue uno de los primeros refuerzos de Universidad de Chile para la presente temporada, en la cual deberá llenar el vacío en el arco que dejó Fernando De Paul después de que el nacionalizado chileno no continuara con el conjunto universitario.

La llegada de Galíndez a la U se dio en gran parte por la cercanía que tiene con el flamante nuevo entrenador de los azules: Santiago Escobar. El DT conoce muy bien al portero y fue clave para su incorporación.

Antes de llegar a Universidad de Chile, eso sí, Galíndez reveló en Las Últimas Noticias que tuvo varias conversaciones con ex jugadores azules y que estuvieron en el medio chileno para que le dijeran cómo era realmente el club.

“Hablé con Gustavo Lorenzetti, con quien tuve la posibilidad de compartir a los 12 o 13 años más o menos. A él le fue bien en la U y me estuvo contando cosas del club. También hablé con el Pitu (Damián) Díaz y J.J Morales, quienes jugaron en la UC. Todos me desearon lo mejor. Y cuando se me dio la posibilidad, hablé además con Cachila Arias”, aseguró en primera instancia el portero.

Bajo esa misma línea, agregó que “Con él coincidimos en algunas cenas y cumpleaños cuando jugó en Liga de Quito. Me habló muy bien del club, me dijo que no me faltaría nada y me aconsejó que disfrutara porque la iba a pasar muy bien”.

El debut en el arco azul para Hernán Galíndez, de no mediar nada raro, se debería dar este viernes cuando la U se desplace hasta la ciudad de La Plata para disputar el primer Superclásico del año ante Colo Colo.