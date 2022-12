El ex jugador de Universidad de Chile, Gustavo Lorenzetti, hizo una profunda reflexión sobre su estado actual y asegura que no podría jugar en la U y tampoco volvería esgrimiendo sus motivos para tal decisión.

Han pasado los años en Universidad de Chile, pero si hay un jugador que sigue con el cariño intacto del hincha azul es Gustavo Lorenzetti, ex jugador de la U e inolvidable campeón de la Copa Sudamericana 2011 con el equipo de Jorge Sampaoli.

El ‘duende’, como le dicen algunos, conversó con ESPN Chile y recordó lo que fue su salida del CDA: “Yo lo dije el día en que me fui de la U, me iba porque tenía que cerrar un ciclo, le di todo lo que tenía para darle y sigo sosteniendo lo mismo”, dijo.

Lorenzetti está en el corazón del hincha azul. | Foto: Agencia UNO

“Creo que hoy por hoy no estoy a la altura de lo que requiere jugar en la U y a lo mejor duele un poco decirlo, pero tengo que ser realista y no egoísta. Por eso el día en que me fui de la U sabía que me iba para no volver, por eso me dolió tanto, porque es un gran club”, complementó con una sentida reflexión.

En el cierre, Lorenzetti aseguró que tampoco volvería a la U y prefiere mantener el cariño intacto: “Uno cuando está dentro de la U entiende lo grande que es y creo que no quiero tampoco volver, sería un riesgo que no estoy dispuesto a asumir. Por ahí no rendir y perder el cariño de la gente”.

ver también Tito Awad cree que Pellegrino le dijo que no a Marcelo Díaz

Tras su exitoso paso por Universidad de Chile, en donde consiguió 4 títulos de Primera División, 2 Copa Chile, una Supercopa y una Copa Sudamericana, Lorenzetti se marchó a Uruguay para después pegar la vuelta a Deportes Iquique donde se encuentra actualmente.