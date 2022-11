Campeón de la Copa Sudamericana con la U hace un fuerte llamado: "Reforzarse como la gente y no con paquetes que al final no rinden"

Universidad de Chile no pudo acceder a la final de la Copa Chile luego de caer por la cuenta mínima ante Unión Española en el Santa Laura, coronando con esto un año nefasto en lo deportivo e institucional.

Bolavip conversa con Marcos González el que de entrada hace un pedido frontal para lo que viene. "La U debe reforzarse como la gente y no con paquetes, que al final no rinden", aseguró.

Agregando que "este año lamentablemente no fue bueno para la U y no tenemos ningún éxito deportivo y se transforma en un año totalmente negativo.

Respecto a Sebastián Miranda y pese a la eliminación, el Lobo del Aire no lo descarta como opción para seguir siendo el entrenador azul. "No es para dejarlo fuera de carpeta, de los trés tecnicos que estuvieron este año,, es el mejor para mi. Va a depender de la dirigencia, pero uno no toma las decisiones, él fue el mejor asi que no tendría ningun problema en que siguiera", explica.

Marcos González no quiere más paquetes en la U (Agencia Uno)

Eso sí, donde Marcos González no tiene duda alguna, es respecto a qué debe hacer el elenco estudiantil el 2023. "Tiene que armar un equipo para ser campeón, no un equipo para mantener la categoría, eso es para un equipo que no tiene recursos, no es ni para la U, ni para Colo Colo, ni para la Católica, esos son los equipos más grandes y siempre deben armarse para ser campeones", sentenció.

Por último el ex defensa cree que "lo más rescatable (del años) fueron los jugadores de casa y los refuerzos deben llegar como refuerzos y rendir como refuerzos y no puedo destacar a ninguno de ellos. Para mi Campos, Osorio, Assadi, Morales, Cordero, y hasta Salazar que debutó hace poco, se llevaron el pese de una campaña muy difícil".