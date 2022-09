El momento de la Universidad de Chile preocupa a toda la familia azul, incluso a aquellos que defendieron la camiseta de la U y ahora hacen patria en otro rincón del planeta. Es el caso del ex delantero Carlos Poblete, quien desde México espera que los universitarios levanten cabeza, aunque sabe que el duelo ante Coquimbo Unido tiene "tintes de peligrosidad".

Queda un día para uno de los partidos más esperados de Universidad de Chile en el último tiempo. En el Estadio Elías Figueroa Brander recibirá a Coquimbo Unido este miércoles en un duelo considerado de vida o muerte para ambos equipos.

Y a pesar del complicado horario en nuestro país (15:30 hrs) en el cual se jugará el cotejo, todos los azules estarán al pendiente del destino de los estudiantiles, donde se juegan gran parte del resto del año y querer evitar a toda costa, peligrar con el descenso.

Desde México, contestó el llamado de Bolavip el ex atacante azul de mediados de la década de los '80, Carlos Poblete y a pesar de la distancia, no escondió sus miedos ni temores por lo que vaya a ocurrir con el club y desde luego, está al tanto de todo.



"Estamos preocupados por la situación del equipo en la tabla, pero en general por lo que está pasando en el club, porque al final los resultados deportivos son el reflejo de lo que pasa en toda la institución. No han encontrado la manera de forjar un proyecto de varios años, hemos tenido muchos entrenadores en muy poco tiempo, los proyectos se cortan demasiado rápido, muchos cambios de jugadores que a la larga se viene a reflejar todo en un mal rendimiento en la cancha, aseveró el Búfalo.

Poblete también dio su pálpito en relación al compromiso ante los piratas, el cual no tuvo problemas para dar cuenta lo que le genera este enfrentamiento."El partido ante Coquimbo tiene muchos tintes de peligrosidad, ojalá se pueda obtener un triunfo. Invitar a los jugadores y cuerpo técnico que tengan un buen cierre de torneo para evitar un descenso que nunca es agradable. Las instituciones que pierden la categoría se tardan mucho en regresar".

Siguiendo en el tema si sería bueno o no perder la categoría, el ex delantero del Pueblo analizó el tema y concluye que si "pensamos que puede ser un remezón bajar a segunda, pero por supuesto a nadie se le desea eso. Sufrimos mucho cuando la U descendió el '88, afortunadamente sí se pudo volver rápido, pero no siempre es así".

Finalmente, aleonó a los hinchas y espera que en lo deportivo, puedan zafar de todo peligro. "Esperamos que toda la familia azul apoye, veo desde acá que la U batalla mucho para saber dón de va a jugar y eso perjudica. Ojalá el miércoles se obtengan los puntos necesarios para salvar la categoría", cerró Poblete.