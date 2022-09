Universidad de Chile tiene un clásico este fin de semana frente a Universidad Católica, válido por Copa Chile y su llave de cuartos de final del certamen. Pero una gran interrogante surge en el mundo azul: ¿Qué debe priorizar la U?



Claro, porque los azules si bien vienen de vencer a Palestino, aún el peligro de perder la categoría está latente y deben dar todo en las cinco finales que le restan, pero está la Copa y la opción de conseguir un cupo para Copa Libertadores en caso de alzarse como campeón.

Para un histórico del club en los años ochenta, Carlos Ramos, en conversación con Bolavip sostuvo que el plantel no es muy amplio y cuesta decir que es lo mejor que tiene, en base a eso no duda que los universitarios deben prestar toda la atención en el Campeonato.



"Primero debemos definir qué es el mejor equipo. La U debe preocuparse del Campeonato Oficial donde tiene que salir de la posición en que está. No creo que sea conveniente hacer los dos frentes porque no tiene tampoco el plantel largo, ni por rendimiento ni por capacidad de jugadores", señaló Ramos.

Por otra parte y a la consulta sobre si Sebastián Miranda debe seguir en el banco laico, el ex presidente del Sifup manifestó que "yo creo que sí, hay que sostenerlo hasta el final. Ha demostrado un rendimiento en porcentaje mejor que los otros entrenadores y conoce el grupo, difícil en este momento que llegue otro entrenador nuevo desconociendo un poco la interna es bueno que siga él y después ver el técnico que encaja en la filosofía de la U, ahí se han equivocado mucho".

Carlos Ramos jugó el año 1984 en Universidad de Chile (Archivo)

Pero, ¿Cuál es el perfil que debiese tener el futuro entrenador azul? "Yo creo que la U por este momento y lo que viene ocurriendo hace varios años necesita un técnico de un perfil más tranquilo. Yo lo asimilo como fue César Vaccia en su momento. Se requiere alguien que de calma a ese camarín más que alguien más vertiginoso, más acelerado. La U requiere un técnico de capacidad y que pueda trabajar tranquilo", enfatizó el ex futbolista.

Finalmente agregó que "yo he hablado con César varias veces, pero más o menos ese es el perfil y no se si está en el mercado. Obviamente que los técnicos tienen éxito con su estilo, con sus capacidades. Van a engrupir con los estilos, Bielsa es Bielsa y Sampaoli es Sampaoli, aparecen muchos entrenadores vertiginosos para la galería, pero la U requiere un técnico de capacidad y eso no significa que grite más o grite menos. La U requiere alguien de calidad reconocida", cerró Carlos Ramos.