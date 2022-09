Universidad de Chile y Universidad Católica serán protagonistas este fin de semana de una nueva edición del Clásico Universitario, esta vez válido por la ida de los cuartos de final de Copa Chile y que se disputará en el Estadio Santa Laura ante 15 mil espectadores.

Las necesidades de la U y Sebastián Miranda, precisamente, no pasan por el certamen nacional y más bien tienen que concentrar sus fuerzas en el torneo donde los azules no quieren pasar las zozobras que pasaron el año pasado salvándose a último minuto.

“Yo creo que hay que guardar. Lo más importante es el Campeonato Nacional 2022, aprovechar estos puntos con Palestino y el embión anímico. Son más importantes los partidos del campeonato donde se está peligrando con el descenso”, dijo Cristián ‘Cepillín’ Olguín en conversación con Bolavip Chile.

La U enfrenta a la UC este domingo en el Estadio Santa Laura. | Foto: Agencia UNO

El histórico ex jugador de los azules no se quedó ahí y aseguró que este Clásico Universitario en particular es una yapa: “El partido con Católica es un partido más, aunque sea un equipo grande y haya que pelear cosas, pero lo más importante son los partidos del campeonato”.

Bajo esa misma línea, agregó que “A mí me da lo mismo, lo más importante son los 5 que quedan que son finales para salvarse del descenso, aunque quieran ganarle a Católica o a Colo Colo que son clásicos”.

Ya en el cierre, Olguín pide paciencia con Miranda y que lo dejen trabajar tranquilo: “Déjenlo trabajar. Queda poco y sería inoportuno traer un técnico nuevo, conocer los jugadores, las prácticas. Hay que dejarlo tranquilo y me parece que lo hace muy bien, motiva muy bien a los jugadores por lo que se ve, les grita todo el partido y no como el técnico anterior que era muy pasivo”, remató.