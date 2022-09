Carlos Ramos no se la deja pasar a Eduardo Furniel quién encuentra que lo de Martín Parra se magnificó: "Es una declaración lamentable, se equivoca"

El ex jugador de Universidad de Chile, Carlos Ramos no tuvo pelos en la lengua para defender al portero Martín Parra luego de la declaración de Eduardo Furniel quién cree que lo del arquero azul se está magnificando. Además, en su rol de ex presidente del Sifup, él cree que los futbolistas debieron ir a paro por esta situación.