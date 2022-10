Universidad de Chile se alista para debutar en su tercera Copa Libertadores Femenina cuando este viernes enfrente a Dragonas de Independiente del Valle en el Estadio Banco Guayaquil por el grupo C de esta competición.

Las Leonas fueron cuartas en la Copa de Argentina y no pasaron la fase de grupos en el certamen disputado en Paraguay. Ahora las universitarias esperan poder mejorar la marca del torneo que se jugó en Asunción.

Pero el equipo está motivado, ha trabajado de buena manera y solo quieren que llegue el momento del debut. El técnico Carlos Véliz ha encabezado los entrenamientos en Quito y ya planifica cuál será el once que saltará a la cancha.

Pero además de lo deportivo, el entrenador vive un particular momento que es llevar a la U a su tercer torneo de clubes consecutivo. De basta experiencia llegando a instancias decisivas con Colo Colo, ahora en el banco azul vive de manera especial esta previa.



"Me da mucho orgullo estar en esta tercera Copa Libertadores consecutiva, el orgullo no solo de mi si no de todo el cuerpo técnico, de las jugadoras. Habla bien del trabajo y nos da mucha satisfacción poder competir y defender la camiseta de la U", comentó el entrenador.

Por otra parte, señaló que su objetivo siempre está ser competitivo y eso se lo plasma a sus jugadoras para que puedan tener las herramientas necesarias y poder lograr cosas importantes, para que de esa manera la esperanza crezca a medida que avancen los partidos.

"Siempre queremos competir, avanzar, dejar a nuestro equipo en la élite del fútbol y en esta no va a ser la excepción. Creemos tener las herramientas para poder competir y que nos permita ilusionarnos ir pasando fase tras fase. Saldremos a la cancha con la ilusión de que esto es lo más hermoso que nos puede pasar", cerró Véliz.