Felicidad en las huestes azules por la clasificación a semifinales de la Copa Chile tras eliminar a Universidad Católica en el tan bullado enfrentamiento ante los de la franja.

Alegría que se extendió hasta la ciudad de Quito, donde el equipo femenino de la Universidad de Chile alista su estreno en la Copa Libertadores este viernes ante Dragonas de Independiente del Valle de Ecuador.

Acompañándolas se encuentra Cecilia Pérez. La vicepresidenta de Azul Azul justó llegó a la capital ecuatoriana cuando el Clásico Universitario se reanudaba en Rancagua y compartió sus sensaciones ante esta notable gesta.

"Me tocó el primer tiempo verlo en el taxi desde el aeropuerto al hotel en el celular, muy mareada, pero feliz, ahí vi el gol del Chorri. Y luego acá llegué a verlo en el comedor con las chicas, el equipo femenino, con nuestras leonas, la verdad es que fue emocionante. Tal como lo dije, no solamente nuestro equipo masculino se lo merece si no por todo lo que pasó antes. Se hizo justicia", describió Pérez.

Si bien el objetivo es salvar la categoría, al club se le presenta una gran ocasión pensando en la opción de ir a una Copa Libertadores. En esa línea, la dirigenta sostuvo que van a ir por este certamen "Lo dijo desde el primer día nuestro técnico, que vamos a ir por los dos. No solamente a tratar de salir de esta mala situación que nos encontramos que hoy estamos un poquito más aliviado. Como él ha dicho vamos a ir por todos los puntos y también por la Copa Chile".

Pérez llegó a Quito para presenciar el debut de Las Leonas en Copa Libertadores (Archivo)

En esa línea, Pérez recalcó y valoró que en ambas competiciones, los azules siempre intenten ir con lo mejor respecto al equipo titular. "Nunca hemos planteado un equipo que no sea con titulares y fortalecidos, en ese sentido se están dando los resultados, ojalá que podamos ganar la Copa Chile que da un cupo a una copa internacional que hace no poco tiempo ha sido esquiva para nuestro club y por lo tanto vamos por todos. Uno ve al equipo fortalecido anímicamente en términos deportivos y muy unidos entre ellos".

Finalmente, la vicepresidenta valoró el trabajo de Sebastián Miranda en este repunte que ha logrado el equipo, "Sebastián no es solamente un buen técnico desde el punto de vista de la técnica deportiva, si no también logra levantar a los jugadores desde lo emocional, les entrega confianza y seguridad. No es casualidad que el Chorri se haya reencontrado con el gol, lo propio Junior y también, Yonathan Andía", cerró Cecilia Pérez.