Cecilia Pérez enciende el ventilador contra Universidad Católica y ANFP: "¿Se define en igualdad? A la luz de lo que hemos visto hoy, no"

Luego de la suspensión del duelo entre Universidad Católica y Universidad de Chile en el cual bombas de estruendo dejaron muy complicado al portero azul, Martín Parra, la postura de la dirigencia de Azul Azul ha sido una sola.

Y tal como lo planteó el presidente, Michael Clark. con la idea que el partido tendría que haber favorecido a la U porque ellos fueron los perjudicados, han ido apareciendo otras problemáticas en las cuales la institución cruzada se ha visto favorecida por parte de la ANFP y que los azules si bien han realizado solicitudes en temas del fútbol femenino, estas se las han negado de parte del ente rector del fútbol chileno.

Fue la propia Cecilia Pérez, quien a través de su cuenta en Twitter, dio cuenta de un suceso bastante particular que involucra a las actuales campeonas del balompié nacional y se trabajó con diferente criterio algo que en las cruzadas sí se vieron favorecidas y se les suspendió el duelo ante Colo Colo de este fin de semana, producto de la paralización de los funcionarios del cuadro de la franja.

"Otra vez la ANFP beneficia a la UC. Universidad de Chile elevó el martes una solicitud para adelantar la hora del partido de nuestro equipo femenino ante Fernández Vial y recibimos un rotundo NO como respuesta", fue la primera intervención de la actual vicepresidenta azul.

Pérez continuó con su hilo y manfestó que "Nos hubiese gustado recibir el mismo trato con que la propia ANFP sí aceptó aplazar el duelo entre Universidad Católica y Colo Colo, a petición de los cruzados. ¿Qué significa esto? Mientras la UC no juega, nuestras Leonas deben regresar desde Concepción en bus y arribar a Santiago a las 3 AM, pese a que varias de nuestras jugadoras viajan el domingo con la Selección", señaló la ex ministra.

La dirigente azul en su intervención, comentó que el cuerpo técnico prácticamente no descansará, ya que el domingo tienen un nuevo compromiso con el equipo juvenil. "Nuestro técnico Carlos Véliz debe viajar con la Sub 19 a Melipilla a las 7.30 del domingo. Como club intentamos que, tal como la ida del viernes, el regreso sea en avión, pero no encontramos vuelos disponibles. Al final del día, nuestras jugadoras y DT son desfavorecidas".

Finalmente, una molesta y decepcionada Cecilia Pérez cuestionó que "¿Se define en igualdad en la ANFP? A la luz de lo que hemos visto hoy, tanto a nivel masculino como femenino, parece que no", cerró de manera resignada.