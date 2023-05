Los hechos de violencia que se registraron en las tribunas del Estadio Ester Roa para el Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica siguen generando ruido tras lo que fue la suspensión de este duelo, en la que en las últimas horas el subsecretario del interior, Manuel Monsalve culpó a los ‘Azules’ de estos hechos delictuales y explicó que el club cometió al menos siete infracciones.

Sobre esta situación, en esta jornada la vicepresidenta de la Universidad de Chile, Cecilia Pérez dio un comunicado de prensa ante los actos que mancharon el Clásico Universitario y respondió a los dichos del subsecretario.

"Son lamentables las declaraciones del subsecretario. El enemigo no es la U ni los clubes de fútbol, sino que los delincuentes que cobardemente se encapuchan para cometer delitos dentro de los estadios", partió señalando Pérez.

En la línea a los incidentes ocurridos en Concepción, la trabajadora del ‘Romántico Viajero’ declaró que como club están tranquilos al haber cumplido con todo lo estipulado en el ámbito de seguridad para poder llevar acabo el partido.

"Tenemos la tranquilidad de haber cumplido con la ley y lo que solicitó la Delegación Presidencial del Bío Bío. Se nos solicitaron 350 guardias y tuvimos 357, uno cada 60 personas. Hay cosas que son innegables como los fuegos de artificio dentro del recinto, eso no lo vamos a negar. El sentido común es la ley, ¿no debería estar el ministerio del Interior, que tiene el mandato legal de que no se comercialicen estos artefactos?. "No hemos sido oficiados por ningún organismo público, dependiente del Ministerio del Interior, acerca de las siete faltas graves", explicó.

Los graves incidentes vividos en Concepción | Foto: Photosport

Profundizando en lo que fueron los siete puntos expuestos por el subsecretario Monsalve, Pérez lanzó potentes declaraciones ante las acusaciones de la ausencia del jefe de seguridad de este compromiso y además, emplazó el cuestionamiento a la mala calidad de las cámaras del Ester Roa.

"Es mentira que el jefe de seguridad no estaba. Siempre se mantuvo desde antes del partido hasta que terminó en la cabina de seguridad. Yo me pregunto dónde estaba el Delegado Presidencial dando tranquilidad a los hinchas. Yo le respondo: Al lado mío viendo el partido".

"En otro punto: Si las cámaras tienen mala calidad, por qué se sigue jugando ahí. Si es un recinto público, por qué no han existido los recursos públicos para modificar esa central de cámaras. Nuevamente tirando la pelota donde no corresponde. Con sus declaraciones, los delincuentes quedan felices", confesó.

Finalmente, Pérez habló a términos más generales lo que ha sido la delincuencia dentro y fuera de los estadios, en la que vicepresidenta deja muy en claro que los chilenos hoy en día no poseen de la seguridad necesaria para hacer sus distintos quehaceres.

“Lo que se está viviendo en los estadios, no es ni más ni menos de lo que viven todos los chilenos. El subsecretario puede estar muy tranquilo porque día y noche tiene Carabineros resguardando su seguridad, pueden tener los chilenos esa seguridad, la repuesta es no", cerró.