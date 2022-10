Luego del dos a uno de Universidad de Chile ante Deportes La Serena en el Estadio La Portada, los azules dieron un gran paso hacia la salvación y poder quedarse en la división de honor. El ex técnico de la U, César Vaccia, reconoce que esta victoria les permite a los universitarios respirar más tranquilos y confiados en que la tarea está próxima a realizarse.

En Universidad de Chile todo es alegría y felicidad luego del trascendental triunfo por dos tantos a uno frente a Deportes La Serena en el Estadio La Portada en encuentro válido por la fecha 27 del Campeonato Nacional.

Y es que en la U sabían que vencer a un rival directo era sinónimo de recuperar la fe y con la opción intacta de mantenerse en el sitial que le corresponde a una de las instituciones más poderosas del país.

Pero el mundo azul ha sufrido mucho y la preocupación ha sido la constante de estas cuatro últimas temporadas y es por eso que lo del último domingo fue un desahogo tremendo y que no tienen problemas en reconocer que había que celebrar la victoria ante los granates.

Uno de ellos es César Vaccia quien en diálogo con Bolavip reitero - al igual que el duelo que los azules derrotaron a Universidad Católica - que había que ir a celebrar a Plaza Italia, algo que tras el triunfo ante los serenenses, volvió a repetir. "Ya voy ya con el grupo de amigos, hay que celebrar. A estas alturas de mi vida de rodillas no, pero voy caminando sin ningún problema".

Es que el querido ex entrenador laico sabe que lo del domingo fue fundamental, donde incluso ya habla que la salvación está muy cerca. "Hay que seguir igual y no confiarse, además que matemáticamente no estamos salvados, pero sí creo que con esto ya nos alejamos bastante. Es un alivio tremendo para la U, para los jugadores, hay que jugar nomás los últimos partidos y mantener un poco el rendimiento", sostuvo Vaccia.

"Está apareciendo cuando tiene que aparecer", sostuvo César Vaccia sobre Junior Fernandes (Agencia Uno)

Consultado sobre la figura del héroe de la jornada, Junior Fernandes Vitoria, el técnico sanantonino valora lo trascendental que es el número 9 de los estudiantiles donde es inevitable traer a la memoria aquel compromiso del 5 de diciembre de 2021. "Sí, recordé el partido con La Calera. Junior es un jugador así, intermitente, pero que está apareciendo cuando tiene que aparecer y eso es lo más importante".

Para cerrar, César Vaccia recalcó que es un verdadero desahogo para la U lo vivido en el Estadio La Portada, "qué bueno que se pueda respirar más tranquilo", concluyó.