El periodista de Radio Pauta cree que cumple con el perfil que necesita el cuadro azul, que no le pesará llegar a un equipo grande y que sus equipos son ofensivos.

Universidad de Chile está cerca de (matemáticamente) salvarse del descenso luego de angustiantes fechas donde coqueteó -otra vez- con el Fantasma de la B y más que pensar en los últimos lugares, está enfocada en ganar la semifinal de Copa Chile ante Unión Española y soñar con la final ante Magallanes.

De igual modo, la U ya comienza a proyectar el 2023 donde se ha filtrado que jugadores como Pablo Aránguiz y Jeisson Vargas no seguirían vistiendo de azul, y aunque tengan contrato, se les buscará club para ir a préstamo.

¿Y el DT? Si bien Sebastián Miranda está a punto de conseguir el objetivo más importante que se le pidió apenas asumió, no hay claridad si el hombre del fútbol formativo seguirá en la banca de la U, por eso el periodista de Radio Pauta, se atrevió a tirar un interesante nombre.

"Un entrenador que está libre y que le vendría muy bien a la U por un tema de estilo, es Diego Cocca", aseguró el blondo comentarista.

Coke Hevia recomienda DT para Universidad de Chile (Youtube)

Agregando que "es un técnico que gusta, va para adelante, ha dirigido equipos grandes, salió campeón con Racing, te mete un 4-4-2 sin problemas y es flexible porque también si necesita ganar es capaz de cambiar a un 4-4-2".

Para el final, Hevia reitera que "Cocca no come vidrio, está libreta, barato no es, viene de dirigir a Atlas".