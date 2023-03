El ex volante de la U es uno de los pocos que puede jactarse de haber ido más de una vez a Macul y no salir derrotado. El Leo habla con el corazón azul y deja en claro que deben hacer los universitarios para no pasarlo malo el próximo domingo.

Universidad de Chile enfrentará a Colo Colo el domingo 12 de marzo en el estadio Monumental con la idea de cortar la mala racha que tiene en ese recinto, algo que data desde 2001, donde se registra su última victoria.

Pese al negro historial de la U, existe un importante jugador de los azules que estando en cancha, nunca perdió en ese reducto: Leonardo Adrián Rodríguez.

En conversación de Bolavip el argentino asegura que "todos sabemos que los clásicos son partidos distintos, es repetitivo decir esto, lo decimos una y otra vez, creo que jugar un clásico tiene una connotación diferente, por lo tanto, los jugadores que tienen la posibilidad de disputarlo van a tener la oportunidad de vivir un evento diferente, que genera otro tipo de expectativa".

Leo Rodríguez pide personalidad para jugar el Superclásico (Archivo)

Recetas para jugar un Superclásico

Leo Rodríguez llegó en 1995 a Universidad de Chile y visitó el Monumental varias veces, ganando en la Copa Chile de 1996 (hizo un golazo y fue expulsado), y en las temporadas 1999-2000.

"¿Cómo se juega un clásico? Yo creo que se juega con personalidad, con convicción, la personalidad tiene que ver con atreverse a jugar, agarrar la pelota, que no haya miedo escénico, que tenga la convicción de que el partido lo vas a ganar, que el rival no te pase por encima en temas de personalidad, que sea competitivo, disputado y sin lugar a dudas no hay que renunciar nunca a jugar", asegura.

ver también Burgueño le aconseja a Pellegrino el acompañante ideal para Fernández

Y en ese sentido, el Leo hace hincapié en que "tener personalidad y tener huevo no es pegar una piña o una patada y que te muestren tarjeta roja. Yo creo que tener personalidad es tomar la pelota, y por más que me agredan, por más que me peguen, no renunciar a ganar el partido, a jugar, ir a buscarlo, a tirar paredes, a patear al arco, presionar".

Rodríguez concluye que "esa yo creo que es la forma de jugar el clásico, después te puede tocar ganar o perder, eso es parte del juego, pero hay una manera y una forma que uno no debe renunciar nunca, y eso pasa por la personalidad, y pasa por ahí".