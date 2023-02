El periodista de ADN cree que Mauricio Pellegrino la tendrá difícil cuando vuelva el Chorri, aunque se sincera y no tiene problemas en decir que el ex Ñublense es más de su paladar futbolístico.

Universidad de Chile enfrenta este jueves a Unión La Calera en el inicio de la séptima fecha del Campeonato Nacional con la ilusión de obtener una nueva victoria luego de sumar de a tres ante Magallanes, O'Higgins y Curicó Unido.

Además del buen juego mostrado por el equipo de Mauricio Pellegrino, el equipo azul tiene un mérito extra, que lo hizo sin su goleador Cristián Palacios, el que sufrió un microdesgarro en la previa del encuentro ante los rancagüinos.

Frente a los cementeros podría estar el Chorri, por lo que la pregunta obvia es si recupera su camiseta de titular o el DT sigue jugando con Nicolas Guerra, el que tuvo un buen partido ante Curicó, marcando un golazo.

Cristián Arcos conversa con Bolavip y reflexiona que "son jugadores distintos, Palacios en el área es muy vivo, en el área define bien siempre y siento que Guerra es más asociativo, es más colaborador con los compañeros y el juego y perfectamente podrían jugar los dos, más allá del nivel que está mostrando Leandro Fernández, que anda bien".

Cristián Arcos se la juega asegurando que le gusta más Nicolás Guerra (Archivo)

El Tenor Escritor se la juega. "Yo creo que va a volver el Chorri y la U tiene variantes, antes la U no tenía, tenía once y nada más, ahora tiene adonde echar mano cuando se le complica un partido, me parece que Palacios aún está unos pasitos más adelante más allá del paladar futbolístico de cada uno, a mi me gusta más Guerra como jugador, pero creo que Palacios no ha perdido el puesto", cerró.