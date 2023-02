Una sorpresiva salida de Universidad de Chile tuvo el volante Jeisson Vargas, quien parte a préstamo al Al Rayyan del fútbol de Qatar, por una temporada, por lo que ya abandonó el plantel que dirige Mauricio Pellegrino.

Una salida que impacta con el torneo ya en su segunda fecha, pero que algunos ya la veían venir hace bastante tiempo por el bajo rendimiento mostrado en los azules.

Algo que, el periodista Cristián Arcos, en conversación con Bolavip Chile, asegura que es una tónica que se viene dando en su carrera profesional.

Jeisson Vargas parte a Qatar por un año a préstamo.

"Nunca rindió, no sólo en la U. Jeisson Vargas no ha rendido en relación a las potencialidades que mostraba cuando empezó. En La Calera anduvo mucho mejor que en la U, pero así tenía condiciones de llegar mucho más arriba", comentó Arcos.

En ese sentido, asegura que se ha ido perdiendo la calidad del jugador, desde sus inicios en la UC, por lo que es recomendable que tome otros caminos.

"Cuando apareció en Universidad Católica me parecía que podía pelear una camiseta en la selección incluso y ese nivel no lo vi en La Calera. En la U nada, tambien había un divorcio con la hinchada y no tuvo pocas opciones. Tuvo hartas en diferentes momentos y no rindió en ninguno. Para él y para la U es preferible que parta", enfatiza.

Pero mientras unos parten otros tienen el camino para ser nuevo refuerzo de la U, como el caso de Felipe Gutiérrez, donde Arcos asegura que su mayor potencial es que los azules no tienen a nadie con sus características.

"Felipe es un buen jugador. Siempre me pareció buen jugador. Tampoco rindió tanto en Católica, pero no sé si la U tiene un jugador con las características de Gutiérrez, podría encajar en un rol que no se lo vea a nadie mucho en la U. Un rol organizador, pasador, remate distancia, pelota parada, zurdo, donde me parece que en han tenido que jugar jugadores fuera de puesto para acomodarse al perfil. Es un tipo que suma", destaca.