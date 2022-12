Continúan las reacciones tras la confirmación que Marcelo Díaz no llegará a Universidad de Chile, algo que el propio deportista informó a través de sus redes sociales y que derrumba el deseo que tenían los hinchas de ver nuevamente a carepato vestido de azul.

En el programa Los Tenores de Radio ADN, Cristian Arcos y Jean Beausejoour dieron a conocer su parecer tras recibir esta noticia, que desde luego genera diversas visiones en el entorno del fútbol chileno.

Primero fue el periodista quien señaló que un jugador como el Chelo no requería pedir tanta ayuda para intentar volver y que desde luego el futbolista hubiese sido un aporte para los azules. "Yo creo que no, pero si no hay interés de la otra parte, no hay mucho que hacer. Yo habría llevado a Marcelo Díaz, hay un tema de liderazgo de vestuario importante y creo que futbolísticamente puede ser titular en un equipo chileno", sostuvo el comunicador curicano.

Arcos, sostuvo que una dirigencia está en su derecho, pero que de todas maneras es necesario proceder de otra manera, "es válido que un entrenador o una dirigencia no opte por un futbolista, pero es la forma la que yo creo que debió ser distinta, más, clara, oportuna, más rápida. Se extendió demasiado en una figura que es compleja para tomar una decisión, porque tampoco creo que los clubes deban contratar por aplausómetro", argumentó Arcos.

"Siempre con un jugador joven o con trayectoria hay que tener cuidado con las formas y si tiene trayectoria, con mayor razón", cerró el tenor escritor.

Jean Beausejour: "Me genera tristeza"

Por su parte, el ex mundialista también está en la línea de su compañero y que si bien una regencia opta por lo que estimen conveniente, deben entender que todas estas detrminaciones, alguna consecuencia generarán entre los fanáticos.

"Es la parte fría del fútbol y sobre todo cuando hay tipos que han ganado tantas cosas, es como la parte ingrata para ellos. Si las dirigencias ven que lo que buscan no hacen match o link con las características, están en su derecho de no traerlo, pero eso también tiene sus consecuencias", sostuvo el Bose.

Lo más llamativo fue cuando el ex compañero del Chelo en La Roja señaló que Díaz mereció un espacio en esta Nueva U, "en lo personal me genera tristeza, siento que se podría haber abierto un espacio para Marcelo, pero está la otra parte, también. Me genera reflexión que el fútbol es muy frio y no obedece a sentimentalismos", cerró Beausejour.