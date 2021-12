Universidad de Chile sigue en la búsqueda de refuerzos que le permita dejar atrás la pésima campaña que hizo en la temporada pasada y empezar a ganar terreno en el Campeonato Nacional 2022 para volver al ruedo internacional en el 2023.

Para eso, dirigencia de Azul Azul en conjunto con Luis Roggiero trabajan en la conformación del plantel 2022, en donde llegó el técnico Santiago Escobar, Ronnie Fernández y suenan como refuerzos los ecuatorianos Hernán Galíndez y Jeison Chalá.

Fue precisamente sobre el ítem de refuerzos que Cristián Caamaño, periodista de Deportes en Agricultura, deslizó una crítica hacia Roggiero: “Un hombre que la U lo pintó como un genio, que supuestamente conoce al revés y al derecho la gerencia deportiva y que uno imagina que conoce todo tipo de mercado, ¿no conoce otro mercado que no sea el ecuatoriano?”, se preguntó en primera instancia el comunicador.

Caamaño siguió apuntado sus dardos a Roggiero: “¿No hay futbolista en Sudamérica que puedan vestir la camiseta de la U que no esté en otro país que no sea Ecuador? Me llama la atención. Está bien que sea ecuatoriano y que el técnico lo sea, pero no puedes traer todos los extranjeros del fútbol ecuatoriano”, puntualizó.

“Una segunda línea en Uruguay y en Argentina es más confiable que una ecuatoriana, creo yo. A lo mejor estoy equivocado y Roggiero me tapa la boca. Está bien que sea nacionalista a lo mejor y le guste y sea un enamorado del fútbol ecuatoriano, pero también hay que visualizar otros mercados. De lo contrario, establezcamos una alianza y que la U juegue en Ecuador”, cerró con ironía.