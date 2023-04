La Universidad de Chile dejó atrás la victoria ante Everton de Viña del Mar y ahora se enfoca en lo que será el trascendental encuentro ante Universidad Católica, partido de suma importancia para los dirigidos por Mauricio Pellegrino.

A tan solo días de una nueva versión del Clásico Universitario, los hinchas del Romántico Viajero se ilusionan con poder a ver a dos de sus grandes joyas en el terreno de juego, como son: Darío Osorio (quien se recuperó de su lesión) y Lucas Assadi (quien viene de anotar ante los Ruleteros y ser una de las grandes figuras del cotejo).

Assadi y Osorio irrumpieron el año pasado en el equipo de la U | Foto: Universidad de Chile

Lo cierto es que el periodista de Deportes Agricultura, Cristián Caamaño, atendió el llamado de Bolavip Chile y echó por la borda esta ilusión que tienen los miles de fanáticos del cuadro bullanguero.

"Yo creo que es difícil ver a Assadi y Osorio juntos en la medida que Osorio siga siendo volante para Pellegrino, nunca lo ha ocupado de delantero como acompañante de Guerra o Fernández, ahí uno los podría ver juntos. Por ahora, en este primer semestre no creo que lo utilicen juntos, sumando que ellos dos se perdieron gran parte de la pretemporada y faltaron a muchos trabajos, por eso lo incluyeron de a poco", partió diciendo.

"Pellegrino ha tratado de mejorarlos en todo aspectos y después ver si pueden ser importantes o no", agregó el profesional de las comunicaciones.

¿Y EL CLÁSICO UNIVERSITARIO?

El comunicador no solamente habló sobre la inclusión de las joyas de la U, sino también se refirió al cómo llegan ambas instituciones a este vital encuentro.

"Para mí, va ser un partido abierto porque Católica no puede especular y eso la U lo puede aprovechar. La U llega bien de la cabeza como no ocurría hace mucho tiempo en los clásicos, pese a que con la Católica los azules le han ganado partidos tanto en el Campeonato Nacional como Copa Chile, no es como la situación que se vive con Colo Colo y no hay un trauma, el jugador de la U se siente más seguro jugando con la UC", remató.