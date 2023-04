Tras dos difíciles años en los azules, el ex Unión La Calera se consolida en el puesto, pese a que este año llegó Juan Pablo Gómez, de gran temporada anterior en Provincial Curicó Unido.

Pese a la alegría por el triunfo de Universidad de Chile por dos goles a uno ante Everton en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, existe un análisis más profundo sobre aquellos jugadores que llegaron como refuerzos y lamentablmente no han rendido todo lo que se esperaba de ellos.

Por contraparte, está la situación de aquellos elementos que tras temporadas bastante irregulares desde lo individual, han levantado en este 2023 y de seguro es porque llegaron compañeros que perfectamente, le pueden arrebatar el puesto.

Es el caso de Yonathan Andía, quien se ha ido consolidando paulatinamente en el lugar del lateral derecho, pese a que este año llegó Juan Pablo Gómez, reconocido como el mejor en esa zona en el campeonato anterior, pero que no ha podido revalidar en la U lo hecho en Curicó Unido y ha quedado más relegado en la escuadra de Mauricio Pellegrino.

Uno que conoce bien el puesto es Cristián Castañeda, quien fue una gran figura en los azules en los años '90. Scooby dialogó con Bolavip Chile y alabó el desempeño del oriundo de Santa Bárbara.

"Me parece que Andía lo está haciendo mejor, siempre le tuve mucha confianza. Desde que estuvo en La Calera me llamó la atención su potencia, sus ganas y cuando me preguntaron si tenía opción en la selección yo dije que sí", reconoció Castañeda.

El ex mundialista agregó que Andía "está aplicadito y que le trajeran a Juan Pablo Gómez, más que bajar lo de Gómez, Andía subió su rendimiento y es por eso que juega él, el equipo es el que se ve beneficiado. Ojalá que cuando a Juan Pablo le toque jugar, lo haga igual como en Curicó y Unión Española", puntualizó.

Castañeda se inclina por Andía como lateral derecho en la U (Photosport)

Pero, ¿Qué le ocurre a Gómez? Llegó precedido de grandes actuaciones, reconocimientos, pero en la U le ha costado. Sumar el desgarro que sufrió y que lo alejó de las canchas por algunas fechas y eso lo aprovechó de buena manera el Cachorro.

ver también Argentinos de la U celebran la victoria ante Everton con un buen asado

"El problema de Juan Pablo son las lesiones, ya no es tan cabro y está sobre los 30 años, esas cosas van sumando y también cuentan. Me quedo con lo bueno y siento que la banda está bien protegida, eso creo y si se afianza el equipo, que Gómez rinda de la mejor manera cuando le toque jugar", cerró Castañeda.