En el mundo azul le siguen dando con todo a Mauricio Pellegrino por sus decisiones ante Palestino que le costaron una dura derrota en La Cisterna.

La mayoría critica al DT argentino por no haber alineado a Darío Osorio y Lucas Assadi desde el inicio, pero no es la única razón, según Cristián Castañeda, el estratega cometió un error mucho más grave: los cambios.

"Me parecen raro los cambios, los primeros que hizo, ¿cómo va a dejar en la cancha a Gallegos y Fernández que fueron los más bajos? Es inexplicable cómo tanto. Yo de verdad no encuentro grave que haya dejado afuera a Osorio y Assadi, porque venían del Sudamericano, no es tan tirado de las mechas, pero, los primeros cambios son ellos y no reemplazando a los que sacó", asegura.

Cristián Castañeda en desacuerdo con las decisiones de Mauricio Pellegrino (Agencia Uno)

El Scooby se nota triste y no lo esconde. "Estoy molesto porque la U no tiene juego, no sé qué partido ve para dejar en la cancha a los más bajos, saca a Palacios que le da otra cosa a la delantera, son decisiones, hay que verlas, son erradas", disparó.

ver también La desconocida razón por la cual Nery Domínguez fue marginado en la U

Agregando que "me pone nervioso porque me había ilusionado porque se había mejorado bastante ante Unión Española, ahora se retrocedió y culpo también al arquero, un tiro suave que no se le puede soltar así, eso te marca, y esos errores como está jugando la U, van a costar y mucho".