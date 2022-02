Cristián Mora conversa con Bolavip un día después de la derrota de Universidad de Chile con Ñublense asegurando que si bien es cierto el equipo que dirige Santiago Escobar está en pleno rodaje, está muy preocupado por el aspecto defensivo asegurando que si no se corrige, la U lo pasará muy mal.

Cristián Mora apunta a la defensa de Universidad de Chile: "Si no es por el arquero, ayer a la U le hacían cinco goles"

Luego de las victorias ante Unión La Calera y Deportes Antofagasta, Universidad de Chile cayó 2-3 ante Ñublense en el estadio CAP de Talcahuano, dejando muchas dudas respecto al funcionamiento del equipo que dirige Santiago Escobar y con muchas falencias en su última línea.

Bolavip conversó con el multicampeón azul Cristián Mora, el que analiza la derrota y más allá de intentar poner paños fríos por lo temprano del campeonato, hace una crítica al aspecto defensivo del equipo, el que ha recibido seis goles en tres partidos.

"Yo creo que la U hoy está en un proceso de rodaje, sin duda que sigue teniendo las mismas falencias en algunos pasajes del partido, me preocupa la poca rigurosidad en defensa donde les equipos que le juegan de forma muy ofensiva a la U le hacen mucho daño", comenzó diciendo el ex polifuncional jugador.

Agregando que "ayer Ñublense jugó 25 minutos con una presión alta dónde le generó mucho daño, los laterales nunca fueron controlados y en eso yo creo que la U si no se preocupa hoy la va a pasar muy mal, donde encaran a los centrales y laterales que son permeables. En el medio todo lo impetuoso que puede ser Seymour si no tiene un orden táctico a la U le van a seguir convirtiendo goles muy fácil, independientemente de que hoy en el arco la U tenga un arquero que transmite mucha confianza".

Para Mora no todo está mal, asegurando que "los jugadores que marcan la diferencia son Galíndez, Palacios y Fernández, el tema es que la U no tiene un juego construido y apuesta al pelotazo largo que pueda tener la individualidad en el área como lo son Palacios y Ronnie. Ayer varias de las oportunidades que creó Ñublense las alcanzó a atrapar Galíndez, me preocupa lo de los centrales".

Y en esa línea afirma que "no quiero ser tan tajante ni tan crítico porque es un equipo que se está armando, hay un rodaje que se tiene que dar de conocimiento de los jugadores y yo creo que la U debiera en el corto tiempo tener ese conocimiento, pero hay que ver cómo viene Felipe Gallegos y Brun que pueden ser jugadores que van a ser un aporte significativo al equipo y solidez defensiva que es lo que a mi me interesa.

Como diagnóstico final, Cristián Mora argumenta que "la U es un equipo eficaz que se genera ocasiones de gol, pero atrás le llegan con mucha facilidad. Si no es por el arquero, ayer a la U le hacían 5 goles".