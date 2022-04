Universidad de Chile vive días difíciles con un equipo que no logra levantar y que para pesar de sus hinchas vuelve a estar otro año peleando en el fondo de la tabla por lo que la continuidad de Santiago Escobar pende de un hilo.

Este martes Bolavip informó que en La Cisterna tienen un candidato que obtiene consenso en el directorio de Azul Azul para reemplazar al colombiano y este es ni más, ni menos que el ex estratega de la selección chilena, Martín Lasarte.

Nuestro sitio conversó con Cristián Mora, que lejos de lo que opinón más temprano César Vaccia, tiene una posición más de incredulidad por lo que pueda hacer Machete otra vez en la banca azul.

"No sé, con el tema de la selección Martín dejó muchos flancos abiertos en el sentido que no le pudo dar una solidez al equipo pensando en los jugadores que tenía y no sé si la U hoy día tiene un nivel para que llegue Lasarte, lo dudo, pero sí debe llegar un técnico de experiencia que conozca a la U, que sepa lo que es estar en la interna", indicó.

De igual manera Morita cree que no toda la responsabilidad para por un entrenador, si no que es hora de que los jugadores también asuman culpas.

"Yo creo que la pelota hay que pasársela a los jugadores, más que una rotación de técnicos debe haber un golpe de timón, no digo que no estén comprometidos, que no corran, pero claramente uno los ve en el campo de juego y es no es la U que uno quiere ver, es un equipo de reacción, no tiene un funcionamiento desde el primer minuto", cerró.