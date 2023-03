En la semana previa al polémico duelo ante O'Higgins de Rancagua, Cristián Palacios sintió una molestia por lo que tuvo que abandonar la práctica que dirigía el entrenador Mauricio Pellegrino.

Los posteriores exámenes dieron cuenta de un microdesgarro por lo que el uruguayo quedó descartado de inmediato para el duelo ante los celestes, de hecho el propio delantero afirmó "prefiero perderme un partido que cinco".

El hecho es que no fue uno, fueron tres los partidos en que el goleador de la U no estuvo presente, pero luego de dos semanas de tratamiento, el atacante entrenó con normalidad este lunes en el Centro Deportivo Azul y está disponible para el encuentro del fin de semana ante Colo Colo en el Monumental.

Hasta su lesión, el Chorri era el goleador del equipo con tres tantos, luego de convertirle uno a Unión Española y dos a Magallanes.

¿Qué hará Mauricio Pellegrino? Palacios era titular indiscutido para el estratega argentino, pero la dupla Nicolás Guerra - Leandro Fernández no ha desentonado, por lo que la decisión será difícil, porque por un lado el ex Ñublense le aporta mucha entrega y desgaste en el rival, en tanto Palacios es un goleador de estirpe, no será fácil.