Cristián Traverso siempre está atento a lo que pasa en Universidad de Chile y si bien no le gustó el empate ante Unión Española, sí valoró la manifestación de los hinchas contra Azul Azul de la semana pasada

Cristián Traverso no quedó para nada contento por el empate de Universidad de Chile pero sí felicita a los hinchas por manifestación contra Azul Azul

Fue una semana compleja para Universidad de Chile luego de caer ante Colo Colo en el Superclásico del fútbol chileno. Más allá de lo deportivo, hubo molestia de parte de los hinchas de la U por lo que ocurre en la institución.

Y vale recordar la manifestación de los aficionados del Bulla el viernes último donde se reunieron en las cercanías del Centro Deportivo Azul, que si bien terminó con altercados, mucha gente se dio cita al lugar para mostrar su descontento.

En esa línea, no pocos históricos están alerta a lo que sucede en los estudiantiles y uno de ellos, a pesar de la distancia, siempre muestra algo más y que genera reacciones entre los seguidores. Es Cristián Traverso, quien a través de su cuenta de Instagram nuevamente manifestó su postura en relación a lo que ocurre en la U.

Con un extracto de las jugadas más destacadas del compromiso, el Tigre compartió en su red algunos conceptos, entre ellos que no quedó tan contento con el empate frente al cuadro hispano. "U Española 1 vs U de Chile 1. Empate en cancha de la U, que no sirve de mucho, porque es necesario ganar para salir de la zona de peligro", fue su primer contenido.

Pero no todo quedó ahí ya que el ex defensor argentino tuvo conceptos para la manifestación de la fanaticada azul de hace algunos días. "Pero creo que fué el triunfo fuera de la cancha lo más importante que dejó la semana, la gente se organizó, se movilizó, y de a poco se están conociendo cosas de parte de protagonistas que pasaron por Azul Azul".

La imagen de este hincha dio mucho que hablar (Captura Twitter @javidelbulla7 )

El ex Boca Juniors finalizó diciendo que "por más que muchos defiendan lo indefendible, el tiempo pondrá las cosas en su lugar", sentenció el ahora comunicador.

ver también Castec con toda la fe por liderazgo de Campos

Es parte de las reacciones de algunos históricos de la U quienes miran atentos a lo que sucede con el club. Por lo pronto, entregarán todo su apoyo al próximo compromiso de los azules, este sábado 13 de agosto frente a Provincial Curico Unido en condición de visita.