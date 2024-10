La victoria de Universidad de Chile sobre Universidad Católica generó una potente reacción. Un histórico de los azules aprovechó de enviarle un duro mensaje al archirrival: Colo Colo.

¿La razón? Tras el triunfo 2-1 en el Estadio Santa Laura, se refirió a la lucha por el título contra los albos. Y es que en la búsqueda de una nueva corona hay que mencionar sí o sí a los de Macul.

Luego de volver a la cima, Cristian Traverso sacó la artillería pesada contra el equipo de Jorge Almirón. A través de Instagram, lanzó un potente mensaje por haber vuelto a la cima.

“Ganó la U el clásico… perdía jugando mal el PT, pero tuvo el coraje del equipo que no podía perder y lo dio vuelta. Hizo su trabajo que en un momento se vio mal y la pregunta era si se iba a remontar”, señaló.

“Reaccionó, lo ganó y terminó de nuevo en la cima en esa lucha mano a mano con ellos…”, agregó el mítico defensa antes de lanzarse contra el conjunto archirrival.

“Los que juegan hoy y que de alguna manera tienen la simpatía del poder, como ese que mostró las medias de UC…”, cuestionó Traverso.

Finalmente, le envió un potente a los albos: no está vivo quién pelea. “No esperaban que se diera vuelta el resultado, pero si no se sufre no es para la U… y lo ganó la U. El que abandona no tiene premio”, cerró.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente duelo de los azules será contra Ñublense. ¿Cuándo se jugará? Tras las elecciones municipales. Se desarrollará el fin del semana del domingo 3 de noviembre en horario por definir. Será en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.