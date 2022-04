Cristóbal Munoz da conocer sus ídolos en la U y no duda: "Para mí es el club más grande de Chile"

Universidad de Chile comienza a darle tiraje a su cantera y varios juveniles empiezan a tener mayor protagonismo en el equipo de Santiago Escobar, algo que se verá en el trascendental compromiso ante Coquimbo Unido por una nueva fecha del Campeonato Nacional.

Uno que ha podido ser titular durante esta temporada es Cristóbal Muñoz. El espigado centrodelantero ha tenido que ser incluido por el colombiano debido a las lesiones que ha presentado Cristián Palacios en la últimas fechas y fue titular en el Clásico Universitario ante la UC.

Fue el propio delantero que recibió a los diversos medios de comunicación en conferencia de prensa y conversó acerca de sus máximos ídolos en el club que lo vio nacer futbolísticamente.

"Trabajo y me esfuerzo día tras día para la posición en la que me toque, sea titular o suplente. Trabajo diariamente para dar lo mejor de mí y voy a siempre dar lo mejor. Estoy feliz si me llega a tocar mañana, voy a dar lo mejor de mí y siempre será así en mi carrera", comenzó diciendo el canterano azul.

"Creo que para mí es el club más grande de Chile y el que llega al club sabe a lo que viene. Sabemos en las juveniles nos crian sabiendo que tenemos que dejar bien parada a la U, se respeta y se ama", agregó.

"Mis dos máximos referentes en el club, primero el Matador Salas, por lo que es y fue, jugador criado en casa, que destacó aquí, se hizo ídolo y jugó en Europa, creo que es el ejemplo a seguir de muchos jugadores. Luego Diego Rivarola, que de chico me dio muchas alegrías, muchos festejos con sus goles y me crie y avancé con mucho de esos goles", sentenció.