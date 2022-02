Danilo Díaz: "Lo que le trajeron a Escobar del medio local no es para pelear ni para competir"

Universidad de Chile superó en los descuentos a Deportes Antofagasta por 2-1 este sábado en el estadio Santa Laura, pero ni los hinchas ni su propio entrenador quedaron satisfechos por el juego desplegado por los azules, a pesar de contar con un jugador más en cancha por un tiempo completo. Tras el encuentro, el entrenador colombiano Santiago Escobar manifestó que "valoro mucho estos seis puntos que se han conseguido, pero hay que ser realistas, esta noche con 10 y con 11 jugadores nos superó netamente el rival. Nunca pudimos encontrar el jugador libre".

El periodista de ADN Deportes, Danilo Díaz, valoró los dichos de "Sachi", señalando que "de lo mejor de Universidad de Chile son las declaraciones de su entrenador. (Escobar) no sale con el cuento de la actitud, ni de que lo ganamos como equipo grande. Dice que el rival los superó. No se pasa películas, y eso habla bien de él, me parece que es muy importante".

Además, "Hincha Puma" destacó que "hay un mensaje entre líneas. El entrenador se está dando cuenta de que lo que le trajeron de este medio no es para pelear ni para competir. Hoy Universidad de Chile tiene 6 puntos por actuaciones individuales, por la circunstancia. El partido frente a Unión La Calera estuvo marcado por el error referil. Correspondía validar el gol inicial de (Sebastián) Sáez, y eso cambiaba el trámite del partido, y fue muy contundente (Cristian) Palacios"

Sobre el partido ante el CDA, Díaz apuntó que "el sábado, Antofagasta fue enormemente superior. El empate en el balance de los 90 minutos era malo para Antofagasta. Fueron siempre superiores, y le presión que ejercieron no dejó jugar a Universidad de Chile, entonces para la U son seis puntos, es cierto, pero el equipo está jugando mal."

El "Romántico Viajero" buscará continuar con puntaje perfecto cuando visite a Ñublense el lunes 21 de febrero desde las 18:00 horas en el Nelson Oyarzún de Chillán.