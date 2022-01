Universidad de Chile está a punto de firmar a una de las figuras en las últimas temporadas en el fútbol chileno, se trata de Cristián Palacios. El uruguayo y aún jugador de Unión Española, tendría todo acordado para arribar hacia el cuadro universitario y convertirse en nuevo refuerzo.

El Chorri se ha destacado en los hispanos durante los últimos torneos y siempre se posicionó en los primeros lugares de los artilleros del Campeonato Nacional, a pesar de que estuvo alejado de las canchas en un momento debido a una lesión.

Sin embargo, aquello no impediría su inminente arribo a los laicos y durante este lunes, el periodista Danilo Díaz, comentó en Los Tenores de ADN las capacidades que tiene el charrúa para aportar a los estudiantiles.

"El Chorri (Cristián Palacios) es un delantero de área, pero que no muere con los centrales. Se mueve por todo el centro del ataque, busca muy bien los palos, es vivo. Es un delantero con mucho recorrido, pero no es el clásico delantero como el Cacique Medina (ex delantero de Unión Española en 2010) que jugaba bien de 9 arriba. Este se mueve, es vivaracho, está siempre atento al error. Son nombres, al menos para nuestro medio, interesantes", cerró Díaz.

Por el momento, solo queda esperar que se entregue la información oficial por parte del club azul para confirmar al uruguayo como otro de los nombres que se suma a la U.