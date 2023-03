Universidad de Chile alista sus últimos detalles para lo que será una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, en el que los ‘Azules’ buscarán romper su mala racha ante Colo Colo en el Estadio Monumental, desafío que será una prueba de fuego para los dirigidos por Mauricio Pellegrino.

En lo que es la previa a este duelo crucial, el ex jugador Dante Poli tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN, en el que no se alarma ante lo que pueda ser esta nueva expedición del ‘Romántico Viajero’ en el reducto del conjunto ‘Albo’ y que la gran prioridad de la U este año es poder lograr otro tipo de objetivos

“Yo me distancio un poco del discurso de que ganar un clásico te salva el año, porque, en definitiva, yo me imagino, romper este maleficio para la U, pero después de eso hacer un mal torneo o no acercarse a los objetivos, que lo más probable es que no sea campeón, me parece que dejarlos conformes sería algo anecdótico”, comenzó señalando Poli.

Ahondando en lo que fue su punto, el hoy comentarista recalcó en que, si dependiera de él, perdería todos los clásicos que disputaría, siempre y cuando a final de temporada logre coronarse como el monarca del torneo.

Colo Colo venció a la U en el último Superclásico en el Monumental | Foto: Agencia Uno

“Yo prefiero y puede ser que sea una estupidez, porque es un juego que uno realiza, pero yo prefiero perder todos los clásicos y salir campeón”, confesó.

Finalmente, Poli es consciente que este pensamiento es algo descabellado para los hinchas, pero él siente que la U hoy en día debe comenzar a priorizar lo que es su reestructuración institucional y no jugarse el todo por el todo en este partido ante Colo Colo

“Los hinchas probablemente estén en desacuerdo, pero yo prefiero una Universidad de Chile consolidando la institución, un proyecto o algo que se sustente en el tiempo y tenga algún sentido”, cerró.