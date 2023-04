El gran sueño de todo jugador de fútbol es representar de la mejor forma posible a su país, tal es el caso de Valentín Castellanos, ex jugador de Universidad de Chile y que ahora milita en el Girona de La Liga, quien sueña con vestir la camiseta de la Selección Argentina.

Pero "Taty", como le apodan, cada vez que puede recuerda con cariño su paso por el fútbol chileno y su breve estadía por el Romántico Viajero, club donde compartió camarín con Gonzalo Collao, Camilo Moya, Yerko Leiva, Franco Lobos, entre otros, y en el cual hizo su debut en Copa Sudamericana de 2017 en el duelo ante Corinthians.

Castellanos estuvo en las divisiones menores de la U | Foto: Archivo

En conversación con el podcast Son Aviones, el nacido en Mendoza sacó a colación una posible nominación a la Albiceleste y reveló que estuvo en la órbita del Equipo de Todos.

“Nunca me interesó la plata, apunté a lo deportivo para poder jugar en la Selección Argentina. Me quiso La Roja, en Estados Unidos también se rumoreó mi nacionalización y ni pasó por mi cabeza. Muero por mi bandera”, señaló el ariete de 24 años.

"Si no me toca estar nunca no pasa nada, y el día que me toque la voy a defender a muerte. Ponerse la camiseta de la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar", sentenció.

Hay que destacar que actualmente Castellanos ha convertido seis anotaciones en 26 partidos disputados en la presente temporada, siendo una de la grandes figuras del elenco dirigido Michel Sánchez.