Por la expulsión de Bastián Tapia ante Colo Colo, Diego López debe alinear un nuevo once y está decidido a jugar con Álvaro Brun y podría darle la oportunidad a Yahir Salazar (sub 17) para que haga dupla con el oriental.

Universidad de Chile quiere dejar atrás la dura derrota ante Colo Colo en Talca que significó su tercera derrota en línea y con esto quedó apenas a tres puntos de la zona de descenso, la gran pesadilla azul de los últimos cuatro años.

Además de todos los problemas que tiene la U, la oncena semana a semana tiene bajas por expulsiones y lesiones, por lo que Diego López tiene que armar onces diferentes cada fecha. Respecto al equipo que va a jugar contra Unión Española, tiene una baja inmediata: Bastián Tapia, defensor que fue expulsado ante los albos y que recibió dos fechas de castigo.

El estratega uruguayo al menos tiene de vuelta a su compatriota Álvaro Brun, el que fue expulsado ante OHiggins y no pudo estar ante los albos en el Superclásico, pero que tuvo su primera experiencia en la zaga en ese partido, dejando una buena sensación por lo que lo más seguro es que sea el reemplazante del canterano.

Más allá de la presencia o no del ex Torque, este miércoles el que sumó bonos para jugar en el 11 fue Yahir Salazar, jugador sub 17 que fue sparring de la selección chilena que dirigía Martín Lasarte y que es una de las grandes esperanzas que tiene la U en esa zona para el futuro.

Álvaro Brun aparece como fijo defensor en la U para enfrentar a Unión Española (Agencia Uno)

Pese a su corta edad, el defensa tiene experiencia en selecciones, donde ha sido nominado en todas las categorías, por lo que López no mira con malos ojos el darle una posibilidad incluso haciendo dupla con Brun, algo que probó en la última práctica, siendo damnificado Ignacio Tapia.

En 2021, Yahir Salazar le confesó a la página oficial de Universidad de Chile que “desde los 11 años que me preparo para esto, para competir y tengo que seguir preparándome al máximo”.