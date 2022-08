La Universidad de Chile enfrentará mañana a Cobresal por la Copa Chile y el técnico Diego López sorprenderá a todos desde el primer minuto con la joya de la Sub 17 azul, Agustín Arce, quien arrancará como titular.

Diego López realizará una osada apuesta en la Universidad de Chile y mañana el técnico universitario, por la vuelta de la Copa Chile ante Cobresal, apostará en grande por un crédito de la Sub 17: Agustín Arce Melli será el bombazo del uruguayo para ir en búsqueda de la clasificación en el certamen. El partido se disputará mañana a las 18 horas en Valparaíso.

El estratega del Romántico Viajero recurrirá como titular al juvenil de la Sub 17, que dirige Nilton Sepúlveda. Según se enteró BolaVip, Arce convenció absolutamente a López, quien viene siguiéndole hace semanas la huella al jugador.

Es más, Arce ayer no estuvo en el Centro Deportivo Azul jugando con la Sub 17 de la U frente a La Serena, en el partido que terminó 2-2 en la Cancha Leonel Sánchez. El jugador no fue titular y ni siquiera estuvo en la alternativa, ya que López estaba fraguando apostar por él en el decisivo partido.

Arce hace varias jornadas entregó luces que sí era un jugador confiable y ya se ganó el corazón de López. En un compromiso ante Rangers, donde Arce marcó tres goles en nueve minutos, sin duda, se ganó su boleto al primer equipo.

Agustín Arce tendrá la oportunidad soñada y será titular con la Universidad de Chile ante Cobresal por la Copa Chile (U. de Chile)

Hace algunas semanas, Arce también adelantaba sobre lo que sería su debut que se va a concretar mañana con la Universidad de Chile. Claramente, el joven se lo tomó con mesura y dijo que "lo tomo con tranquilidad, hay que seguir paso a paso y tratar de pronto de estar listo para poder debutar".

En tanto, la madre de Agustín Arce, Johanna Melli, en diálogo con BolaVip, ya estaba preparándose para el debut de su hijo que se concretará mañana en la Copa Chile. "Es su sueño estar en el plantel y debutar, pero está trabajando para que el técnico le de la oportunidad (...) Uno tiene siempre la ilusión que él debute, pero nosotros como familia estamos súper centrados y que esté quemando etapas".