Diego Rivarola confiesa que le dijo no a Colo Colo tras su salida de Universidad de Chile: "Me llamó Claudio Borghi cuando estaba armando el equipo y le dije que no"

Se acaba la temporada en el fútbol chileno y comienza la danza de nombres para reforzar a los distintos equipos del balompié nacional, algunos que involucran tanto a jugadores de Colo Colo como de Universidad de Chile.

El máximo anotador extranjero en la historia de la U, Diego Rivarola, ha estado casi toda su carrera vinculado al Romántico Viajero, donde dejó los mejores recuerdos entre los hinchas azules gracias a sus goles y títulos levantados.

El ex delantero azul ahora es panelista del programa ESPN F90 Chile, espacio televisivo donde confesó que Claudio Borghi, multicampeón con el Popular, lo contactó para reforzar al "Cacique" tras su salida de la U, en su segundo ciclo con los azules.

"A mí me sacaron de la U, no es que me fui ni nada, búscate club y ahí me llamó el Bichi Borghi inmediatamente y yo le 'dije que no, que quería irme a otro lado'", indicó el sempiterno goleador.

Rivarola se consolidó como uno de los jugadores más destacados en la historia de la U | Foto: Agencia Uno

"Me llamó cuando estaba armando el equipo de Colo Colo. Le dije que 'me encantaba como técnico cuando había estado en Audax Italiano y que me encantaría que me dirigiera pero no en Colo Colo' . Él me dijo que 'yo cuando elijo no veo camisetas, veo jugadores' como diciendo que no le importaba que haya jugado en la U", sentenció Goku.

Recordar que Rivarola tuvo tres pasos por el elenco universitario (2000-2001, 2003-2005 y 2010-2011), tiempo en el que alcanzó a disputar 288 encuentros y quedó en la memoria azul con su típico dorsal número 7 en la espalda.