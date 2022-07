Diego Rivarola no queda conforme con el rendimiento que muestra Universidad de Chile a pesar de que se está iniciando un nuevo proyecto con Diego López, quien alcanza tres partidos recientemente y que recién el fin de semana debutó en el Campeonato Nacional.

Diego Rivarola no queda conforme con el triunfo de Universidad de Chile: “No me gusta como juega, merecía perder incluso”

Universidad de Chile viene de ganar a Unión La Calera en el Campeonato Nacional. Los azules iniciaron con el pie derecho el camino de Diego López en la competencia del fútbol chileno, en la cual ya acumula dos triunfos y un empate desde que asumió el entrenador uruguayo en la banca universitaria.

Diego Rivarola opinó al respecto de este encuentro del fin de semana en la cual el exfutbolista azul no quedó conforme con el rendimiento de la institución, en la que expresó su malestar con lo que ha mostrado en cancha y que incluso merecieron perder.

“Desde la puntualidad lo podemos ver en todos lados Barti. Yo lo entiendo perfectamente lo que usted dice, a mí tampoco me gusta como juega la U. No me gusta como juega, ni como jugó. En más, merecía perder incluso”.

Diego López al mando de Universidad de Chile. (Foto: Agencia Uno)

No fue todo, debido a que también agregó que “Creo que todavía hay aspectos que mejorar y me parece a mí que hoy prácticamente tiene el mismo equipo del semestre pasado y con el que nos fue muy mal. Por más que llegó un técnico nuevo, lleva un partido, un partido”.

ver también Domínguez agradece el cariño de los hinchas azules y no les quiere vender humo

Una situación en la cual los azules sumaron tres puntos importantes que les permite alejarse de la zona roja del fútbol chileno y preparan su próximo partido, en la que se medirán con Deportes Antofagasta en condición de visitante.