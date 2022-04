Diego Rivarola pide que Darío Osorio sea titular en la Universidad de Chile: "No entiendo muchas veces porque no está jugando de titular"

La derrota que sufrió la Universidad de Chile por 2-1 ante Universidad Católica en lo que fue una nueva edición del clásico Universitario, dejó buenas sensaciones en la parcialidad Azul a pesar de caer en un nuevo clásico y esto debido a la gran participación que tuvieron los jóvenes Lucas Assadi y Darío Osorio ante los Cruzados.

Ante esto, el ídolo de los Azules Diego Rivarola comentó en el ESPN F90 sobre lo que le dejó el encuentro de la U ante la UC, en donde inició indicando que tanto los ingresos de Assadi y Osorio cambiaron la situación del partido.

“Los cambios mejoraron mucho a la U, la juventud que muchas veces criticamos a los clubes que no ponen a los jugadores jóvenes, estos chicos son nacidos y criados en la U. Son el sostén que va a tener a la U y es el trabajo de las inferiores de la U, hay que resaltarlo en las buenas y no solo en las malas”, partió comentando Rivarola.

El ex delantero de los Azules explicó también que existe una traba por parte de los entrenadores a nivel general con darle la oportunidad a los jugadores jóvenes y que, en el caso de Darío Osorio, es algo que se debe romper con esa postura con el gran nivel que este ha mostrado en los minutos que ha jugado.

“Hay un gran déficit de que los entrenadores se animen a ponerlos (juveniles). Realmente cuando veo a Osorio, a lo mejor a Assadi puede necesitar un tiempo, pero cuando veo a Osorio en el último partido, le hemos visto un par de intervenciones durante estos últimos partidos que jugo contra Colo Colo, que para mí no hizo un mal partido para ser un joven. Cada vez que le tocó intervenir no perdió una pelota y dio claridad. Las pocas veces que lo hemos visto intervenir nos llamó la atención, pero nosotros lo vemos poco”, afirmó el ídolo Azul.

Finalmente, Rivarola explicó que le genera ruido de que Osorio no esté jugando de titular en la U, siendo que tiene todas las condiciones para poder ser parte del equipo estelar del equipo de Santiago Escobar.

“Yo lo que no entiendo muchas veces es porque no está jugando de titular, el técnico lo viene viendo desde que llegó. No hay que saber mucho de fútbol para saber que ese chico (Darío Osorio) ya está listo para jugar. Hay que ponerlo, hay que animarse, yo se que el momento de la U es complicado, pero hay chicos como estos que solo te van empujando”, cerró.