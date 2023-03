Universidad de Chile presentó su nueva camiseta alternativa para la temporada 2023, la que de inmediato dio que hablar entre sus seguidores, por el gran parecido a una que utilizaron hace muchos años.

Algo que también llenó de nostalgia al histórico Diego Rivarola, quien en conversación con Bolavip, entregó sus impresiones de la nueva indumentaria.

Rivarola lideró la presentación de la camiseta roja. Foto: U. de Chile.

"Me gustó bastante, me trae lindos recuerdos con estos colores, de las mangas azules y el rojo, me gustó bastante. El sentir de la gente también, porque ya se había filtrado, pero no es lo mismo verla en persona. Si le gusta a la gente a nosotros también", comentó el actual comentarista deportivo.

El exdelantero también bromea que podría haber salido antes del Superclásico, para la suerte, aunque confía en que va traer buenos resultados.

ver también El vaticinio de Diego Rivarola con el juego de la U

"Ojalá nos traiga suerte la camiseta, tendría que haber sido una semana antes, pero la vamos a dejar para la próxima. Uno que uso un diseño así trae nostalgia. Ahora son más modernas, pero claro uno uso una parecida y trae lindos recuerdos", detalló.

La camiseta salió a la venta esta jornada para los hinchas de Universidad de Chile, además que será utilizada este domingo ante Deportes Copiapó.