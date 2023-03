Los precios que Azul Azul puso para el partido entre Universidad de Chile y Unión La Calera sacaron ronchas en los hinchas universitarios, quienes cuestionaron el elevado precio que tiene la U en sus entradas, siendo el equipo grande que cobra más caro para un partido.

En el día de ayer, Michael Clark defendió el alto precio de las entradas y justificó la medida aludiendo a la serie de gastos que incurrió la concesionaria y saldar parte de la deuda histórico que arrastraba el club.

Diego Rivarola, ídolo de Universidad de Chile y ahora hombre de las comunicaciones, no se hizo problema para responderle al mandamás de la concesionaria azul en ESPN: “No es una buena declaración, se juega con la fidelidad del hincha de la U que todos sabemos lo que es y esta no es la primera vez que pasa, ha sucedido muchas veces”.

Más de 15 mil personas se esperan esta tarde en Santa Laura. | Foto: Agencia UNO

“Los argumentos que él pone no son válidos para esta situación, por más que los piense y que tengan un parámetro, pero no es el momento ni circunstancia para decirlo (…) se juega con la fidelidad del hincha y no me gusta”, complementó Gokú.

Rivarola cree que la ausencia del Nacional ha sido factor: “La U tiene el problema del estadio que es muy complejo para el club, sobre todo por el tema del Estadio Nacional y ha sido complejo los últimos años y el hincha de la U sigue llenando la cancha y eso lleva a que difícilmente algo cambie”.

De momento, Universidad de Chile seguirá en la espiral de tener que buscar estadio fin de semana tras fin de semana mientras el Estadio Nacional no esté óptimo para su uso, el cual se prevé que será en un largo tiempo más.