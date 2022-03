Este domingo en el estadio Monumental a las 12:00 se juega una nueva versión del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, donde los universitarios enfrentarán no sólo al rival, también la carga que significa no ganar ahí desde 2001.

Uno que supo ganar en ese lugar fue Diego Rivarola, el que desde que llegó a los azules en la temporada 2000 le marcó varios goles al clásico rival y por eso es uno de los más queridos por la hinchada universitaria.

"Tengo los mejores recuerdos de ese partido, me tocó jugar muchos clásicos y por eso te digo que me sentí un privilegiado, tengo el mejor recuerdo de estos partidos. El que más recuerdo es el penúltimo que nos tocó en el Monumental, me tocó convertir en ese partido, ya saben, arriba de la reja, el Gokú o Gohan para algunos", afirmó el Gokú en conversación con Blizsports.

Respecto a esa mítica polera de celebración, el ex delantero cuenta que "está guardada, la saco en eventos muy particulares, fue siempre solo una y por lo mismo ha ido cambiando de color de pelo, a medida que la iba ocupando se me iba destiñendo, es una reliquia, la gente la ve así y eso me dice que debo cuidarla mucho. El día que la U tenga un museo se la daré al club, es una camiseta que tengo que tenerla o yo o el club, es una camiseta que conocen todos".

El hoy panelista de ESPN confiesa además que "me gustaría ser técnico de la U pero no tengo la pasión ni la vocación por ese trabajo, no es algo que me nazca, podría hacerlo tranquilamente pero no siento la pasión por hacerlo.

Consultado respecto a si fuera DT, a quién pondría de delantero hoy. "Si fuera entrenador Diego Rivarola jugaría, en este partido juega, en otro podríamos ver pero en este jugaría", cerró.