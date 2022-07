El fallido traspaso de Leandro Cañete de Santiago Morning a Universidad de Chile trajo coletazos y ahora fue el turno de Luis Faúndez de alzar la voz y asegurar que el club no es villano y fueron los azules quienes jamás ofertaron por el portero.

Universidad de Chile no tenía pensado salir al mercado por un arquero, pero tuvo que hacerlo después de la pataleta de Hernán Galíndez que terminó con el portero de la selección ecuatoriana de vuelta en su país defendiendo al Aucas.

Los azules prácticamente ya cerraron el fichaje de Martín Parra, arquero proveniente de Huachipato pese a que en un momento se especuló con fuerza que los azules irían tras los pasos de Leandro Cañete -ex Universidad de Chile- quien hoy por hoy se desempeña en Santiago Morning.

Martín Parra estaría listo en la U. | Foto: Agencia UNO

En Bolavip quisimos llegar hasta el fondo del asunto y conversamos con Luis Faúndez, Gerente Deportivo y director de Santiago Morning quien desmintió que la U jamás haya hecho una oferta formal por el jugador.

“Nunca hicieron ningún ofrecimiento, todo eso es mentira. No han ofrecido nada. Preguntaron, que no es lo mismo. Nunca mandaron un papel, uno está esperando una oferta si estamos en pleno campeonato”, aseguró.

En el cierre, el directivo ahondó diciendo que “No se ha hablado de valores y yo creo que vale más (de 400 mil dólares). Afuera pagan un millón de dólares, pero aquí no son capaces de hacer una oferta verdadera. Hasta el minuto no ha habido nada formal. Los plazos no e han agotado así que estamos tranquilos”, remató.