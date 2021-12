La temporada 2021 para los hinchas de la Universidad de Chile no terminó siendo la mejor. Los motivos son lógicos y se deben a que en este ciclo el plantel no pudo clasificarse a ninguna competencia internacional y los resultados no fueron los anhelados por el equipo y directivos.

La campaña no fue positiva y el equipo terminó el torneo en la undécima casilla con una cosecha de 39 puntos luego de disputar 32 partidos.

El siguiente año será clave y por tal motivo, la administración de la U pretende reforzarse lo mejor posible para así adquirir el mayor protagonismo desde los primeros encuentros.

Acá en Bolavip te contamos los principales movimientos del equipo Azul.

Altas: Santiago Escobar, Jimmy Martínez, Ronnie Fernández.

Renovaciones: Sebastián Galani.

Bajas: Fernando De Paul, Gonzalo Espinoza, Osvaldo González, Augusto Barrios, Mario Sandoval, Diego Carrasco, Brandón Cortés, Nahuel Luján y Luis Del Pino Mago.

Rumores: Marcelo Larrono, Felipe Seymour, Hernán Galíndez, Gustavo Cortez, Lorenzo Faravelli, Beder Caicedo y Richard Schunke, y Matías Rodríguez.